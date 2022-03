Primavera, Atalanta-Napoli 1-0: ottima partita degli azzurrini, ma a gioire è la Dea con Cissé

Amara sconfitta per il Napoli Primavera che – nel turno infrasettimanale della 23esima giornata di campionato Primavera 1 – cade in trasferta contro l’Atalanta per 1-0. A decidere il match è un gol di Cissé, seppur il Napoli meritasse molto di più per le tante opportunità avute.

ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA, PRIMO TEMPO

Il primo tempo vede l’Atalanta chiudere in vantaggio, ma paradossalmente le occasioni migliori capitano agli azzurrini. Grande protagonista di questa prima frazione di gioco è Antonio Cioffi che fa impazzire la difesa bergamasca. Prima va via sul fondo dalla sinistra e calcia in diagonale ma viene chiuso in angolo dal portiere, poi ben servito da Vergara in area di rigore calcia in diagonale con il destro ma calcia a lato.

Nel mezzo l’occasione più clamorosa con ancora Cioffi determinante: scatto in profondità su un lancio lungo, l’attaccante azzurro anticipa sia il difensore in chiusura, che il portiere in uscita, e mette un pallone comodo davanti alla linea di porta da spingere soltanto in rete: ma da un metro Mercurio incredibilmente manda alto fallendo il più semplice dei gol.

Troppe occasioni fallite e il Napoli viene punito da Cissé abile a girare di testa un cross arrivato dalla trequarti da calcio di punizione. Nel frangente male Coli Saco, che era davanti all’attaccante avversario ma sbaglia il tempo del salto e manca il pallone di testa.

Atalanta Napoli Primavera

ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA, SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’Atalanta bada a contenere il risultato e pungere in ripartenza, mentre gli azzurrini attaccano a testa basta guidati dalle giocate di Vergara, salito decisamente in cattedra nel secondo tempo. Un paio di numeri alta scuola e cross pericolosi, ma nessuna vera grande occasione. Nel finale è invece Idasiak a tenere in piedi il risultato sventando un contropiede con un’ottima parata nel recupero.

Sconfitta che brucia per il Napoli, proprio perché la squadra di Frustalupi avrebbe meritato di uscire dal campo di Zingonia almeno con un punto. In classifica gli azzurrini restano a quota 28 punti, ancora pericolosamente vicini alla zona playout, ma con una gara da recuperare contro il Pescara. Prossimo impegno per i partenopei sabato mattina a Cercola contro l’Empoli.

Classifica Campionato Primavera 1