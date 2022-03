VIDEO | ELYSIAN PARK-NAPOLI: NUOVA PARTNERSHIP IN VISTA?

Nelle ultime ore si parla di una possibile partnership tra il Napoli e l’Elysian Park, una società statunitense di investimento privato che collabora con imprenditori dell’universo sportivo. A proposito di questo, a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto l’economista Fabrizio Vettosi, definendo questa occasione una “buona notizia“.

Aziende a stelle e strisce si stanno avvicinando sempre di più al panorama calcistico europeo ed italiano, ma secondo Vettosi, nessuno ha mai cercato di impiantare un modello americano, incentrando energie e risorse in altri settori, meno determinanti. Di seguito le sue parole:

“Elysian Park? Non so se la notizia abbia un concreto fondamento. Ponendo che sia così si tratta di una buona notizia, è una holding di partecipazione focalizzata sull’intrattenimento. Avrebbe capacità di gestire un processo di trasformazione per il nostro calcio…”.

