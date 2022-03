L’identità lascia spazio al marketing: quante volte il Napoli ha indossato la maglia azzurra?

Una nuova maglia da indossare contro il Milan, l’ennesima in questa stagione del Napoli. È questa l’indiscrezione circolata in rete nelle scorse ore, con la concreta possibilità di vedere i partenopei in campo allo stadio Maradona – nel big match che può valere lo scudetto – senza la “classica” maglia azzurra.

Maglia Napoli, già 12 versioni diverse in stagione

La partnership stretta con Emporio Armani ha portato a svariati lavori che, sicuramente, avranno avuto riscontri positivi alla voce vendite. Sono ben 12, infatti, le casacche prodotte in questa stagione (numero innalzato dalle maglie europee che presentano rifiniture diverse), tutte molto particolari e decisamente belle. Occasioni imperdibili per i collezionisti, ma chi è amante delle tradizioni avrà avuto certamente qualcosa da ridire. Il Napoli è da sempre collegato a un colore, che rappresenta anche i tratti distintivi della città di Partenope, bagnata dallo splendido mare del golfo in cui si rispecchia il limpido cielo che si erge sopra il Vesuvio: cioè l’azzurro. Eppure, parlare di “azzurri” riferendosi al Napoli, oggi potrebbe risultare non propriamente corretto. Già, perché, a conti fatti, in più della metà della stagione, la maglia indossata non è stata quella azzurra.

Maglie Napoli Stagione 2021/22

Quante volte è stata indossata la maglia azzurra?

In 27 partite di campionato fin qui giocate, il Napoli ha indossato la maglia azzurra 12 volte, ciò vuol dire che in altre 15 occasioni la casacca fosse di un colore diverso (nel dettaglio: 5 volte la maglia Rossa, 2 la maglia Special di Halloween, 1 volta la Bianca, 1 volta la maglia celebrativa “Maradona Game Blu”, 1 la “Maradona Game Bianca”, 1 volta la “Maradona Game Azzurra” e per altre 4 occasioni l’ultima maglia, quella Flame o “della passione”).

La maglia di colore azzurro risulta essere in totale quella più usata, ma in campionato si è vista solo nel 44% delle partite, ovvero in meno della metà. Decisamente poco rispetto a quanto ci si aspettasse, soprattutto se consideriamo che la tifoseria fa dell’appartenenza e dell’identità il suo fondamentale caposaldo.

E nelle altre competizioni le cose non sono andate di certo meglio. In Coppa Italia, nell’unica gara disputata in casa contro la Fiorentina, il Napoli è sceso in campo la casacca rossa. Mentre in Europa League la situazione è di sostanziale equilibrio: in 8 partite totali, la maglia azzurra è stata sfoggiata 4 volte, 2 volte invece quella Rossa, 1 quella Bianca e 1 volta la maglia Flame. Esattamente il 50% delle partite disputate.

Identità o Marketing: cosa vale di più?

Contro il Milan, come detto, dovrebbe esordire ancora un’altra casacca. Secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi di una nuova versione della “Maradona Game”, ma stavolta di colore rosso. Iniziative decisamente importanti, soprattutto per la sostenibilità del club che ha bisogno di nuovi introiti. Eppure, visti i numeri, vien da chiedersi se davvero si possa parlare ancora di “azzurri” riferendosi al Napoli e, soprattutto, quanto sia giusto accantonare l’identità per lasciare spazio al marketing. La risposta della società, però, pare abbastanza chiara.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Giacometti