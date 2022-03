Cagliari-Napoli, il sindaco sardo non ci sta: “Si è corso un rischio enorme, è inspiegabile”

Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, ha inviato una lettera alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sugli episodi “imbarazzanti” avvenuti durante la partita Cagliari-Napoli. Di seguito le parole:

“Solo l’intelligenza e il buonsenso dei cittadini cagliaritani hanno impedito di trasformare una partita di calcio in un’occasione di scellerata violenza. Resta per noi inspiegabile il fatto che siano stati ‘accompagnati’ a piedi allo stadio. Bloccando il traffico cittadino. Percorrendo vie trafficate e molto frequentate correndo il rischio elevatissimo di entrare in contatto con la tifoseria locale. Sarebbe bastata una piccola scintilla per scatenare una guerriglia urbana dagli esiti imprevedibili.

Come già avvenuto in passato in tante città italiane. Vengano perseguiti “tutti coloro che si sono resi colpevoli di eventuali reati. Potenziare gli organici delle forze dell’ordine in città utilizzando i militari nel presidio del territorio al fine di garantire alti livelli di sicurezza di tutti i cittadini”. Ciò quanto riportato dall’ANSA.

Cagliari-Napoli

Il Sindaco rimarca e apprezza la collaborazione del capogruppo del Pd in Consiglio comunale, che condividendo lo spirito e le richieste dimostra come determinate battaglie riguardino tutta la città e tutto il consiglio e non possano essere motivo di divisione politica”