Lazio-Napoli, Sarri sicuro in conferenza: “Meritavamo di più, ho un rammarico”

Dopo la sconfitta della sua Lazio all’Olimpico contro il Napoli di Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, abbastanza deluso per la sconfitta in extremis dei suoi.

Sarri, Lazio

Sarri convinto in conferenza: “Meritavamo di più!”

Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta dei suoi in casa in conferenza stampa:

Quanta amarezza c’è per questa sconfitta? I cambi del Napoli hanno fatto la differenza?

“Ma penso di no. Meritavamo di più, abbiamo avuto più occasioni del Napoli, lo dicono le statistiche. Il primo grande rammarico della partita è chiudere il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa il Napoli ha fatto qualcosa di più, noi siamo sbandati dopo il gol di Insigne. E a 45 secondi dalla fine abbiamo commesso un errore grave da non commettere. Abbiamo perso per una grave ingenuità: non si può uscire così su un giocatore in fascia. Ci fa piacere la prestazione, ma ora il prossimo step di crescita è trasformarle in risultati”.

Come mai la Lazio ha sbandato dopo lo svantaggio?

“A noi succede sempre. A inizio stagione ne prendevamo 4 in 10 minuti. È un discorso di insicurezze che ci prendono dopo un evento negativo, diventiamo quasi passivi nell’aspettare il secondo evento negativo”.