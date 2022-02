Ordine: “Napoli e Inter per lo Scudetto, ma attenzione alla Juve, Allegri sta facendo una cosa”

Francesco Ordine, giornalista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” a Radio Punto Nuovo, per commentare l’avvincente corsa Scudetto in Serie A, che vede Napoli, Inter e Milan raggruppate in soli due punti, con i nerazzurri che hanno ancora da recuperare un match contro il Bologna di Sinisa Mihajlović.

Queste le sue parole: “Il Napoli può vincere lo scudetto? Sì, tecnicamente gli azzurri e l’Inter sono superiori al Milan. Inoltre, mentre Napoli e Milan hanno dovuto fare i conti con tante assenze per via degli infortuni e della Coppa d’Africa, l’Inter, tranne che per Correa, non ha avuto infortunati durante la stagione.“

FOTO: Getty – Juventus Napoli

Juve un’insidia per la corsa Scudetto?

“La Juventus può rientrare nella corsa scudetto? Allegri parla di matematica, ma in realtà il suo vero intento è quello di esercitare pressione psicologica nei confronti delle avversarie”.