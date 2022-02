Vlahovic, arriva il paragone con un ex bomber del Napoli

Tanti i commenti nel post-partita di Lazio-Napoli, anche negli studi del programma Sunday Night Square, a DAZN, sono stati affrontati diversi temi caldi del nostro campionato, tra i quali compare anche l’exploit di Dusan Vlahovic, che Ciro Ferrara ha paragonato ad un ex bomber del Napoli.

NAPLES, ITALY – MAY 12: Edinson Cavani of Napoli celebrates the victory after the Serie A match between SSC Napoli and AC Siena at Stadio San Paolo on May 12, 2013 in Naples, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Ferrara sicuro: “Vlahovic sembra Cavani!”

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha azzardato un paragone negli studi di DAZN tra Dusan Vlahovic e il Matador, Edinson Cavani:

“Vlahovic potrebbe assomigliare a Cavani, per il suo tenere botta contro il proprio difensore, cercando di non farsi anticipare. Entrambi hanno un’ottima progressione, forse Cavani di più, con una grande forza quando ripartono. Anche il capello lungo è simile, in effetti”.