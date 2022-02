Spalletti duro: “A Cagliari c’è stata più voglia di salvezza che di scudetto!”

In conferenza stampa, all’interno del centro sportivo di Castel Volturno, Luciano Spalletti ha risposto a diverse domande sul suo Napoli: alcune anche riguardanti la trasferta non felicissima di lunedì a Cagliari.

FOTO: Getty – Napoli Cagliari

Spalletti chiarissimo: “Lunedì è stata più lotta di salvezza che di scudetto”

Il tecnico azzurro ha commentato così il pareggio dei suoi all’Unipol Domus contro gli uomini dell’ex Walter Mazzarri:

“La lezione che abbiamo appreso starà nelle cose che metteremo in campo, e faremo capire quanto per noi è importante questa vittoria. È il modo in cui ci comporteremo che lo farà capire. La partita di Cagliari ha fatto capire che c’è stata più voglia di salvezza che di scudetto“.