Cagliari-Napoli, non succedeva da contro l’Atalanta: il dato

Nel momento in cui necessitava la vittoria per tornare primi, approfittando dei due stop da parte delle milanesi, il Napoli riesce a rimediare solo un pari a Cagliari.

Cagliari-Napoli

L’1-1 però non fa tanto paura quanto il dato allarmante che emerge a seguito della gara disputata dagli azzurri che non dà risultati del tutto rasserenanti. Infatti, stando quanto raccolto da Opta, il Napoli ieri sera ha effettuato sette conclusioni, solo tre in più alle quattro tentate contro l’Atalanta a febbraio 2021. Solo da allora il Napoli non tentava così poche conclusioni, fatto che sottolinea ancor di più le difficoltà emerse con i casteddu.