Il piazzamento quantomeno in Champions League è l’obiettivo che resta primario in casa Napoli, anche se l’opportunità di poter lottare per lo Scudetto si fa a dir poco golosa.

Uno scenario, quello del ritorno nella massima competizione, che potrebbe portare respiro nelle casse azzurre, che tanto hanno sofferto i mancati introiti tra mancata Champions e crisi pandemica.

Il giornalista Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica fa il punto della situazione in merito al futuro societario. spiegando che la crisi ha portato i conti del club azzurro in lieve rosso. Di conseguenza, De Laurentiis si vede costretto a riflettere e, forse, a prendere qualche decisione.

“Che il Napoli sia osservato da network o banche d’affari è certo“, rivela Corbo all’interno dell’articolo. “De Laurentiis deve essere pronto ad esaminare le proposte. Non sembra rinviabile un

riordino dei rapporti tra calcio, famiglia De Laurentiis, Filmauro, Napoli e il Bari candidato alla B, ma

costa molto ed il pubblico è impaziente, vuole la A”.

Poi, precisa: “L’arrivo di sceicchi ed emiri in una nuvola di milioni è pura utopia. Gli investitori cercano affari da sviluppare. Come promette Stephen Pagliuca (a capo del fondo che ha prelevato parti delle quote dell’Atalanta ndr). Il Napoli è attrattivo. Nome della città nel mondo”.

Francesco Fildi