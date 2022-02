Non corre buon sangue tra Spalletti e Mazzarri: ricordate il retroscena del 2018?

L’edizione odierna de L’Unione Sarda racconta di un retroscena non molto amichevole tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri.

I due allenatori toscani si affronteranno lunedì alle ore 19 in Cagliari-Napoli. Il giornale isolano fa luce su una discussione avvenuta nel 2018, dopo un Torino-Inter vinto dall’ex allenatore del Napoli ai danni dell’attuale allenatore azzurro, ai tempi all’Inter. Di seguito il botta e risposta del post partita:

“Oh Mazzarrino, c’hai sempre paura? Ha sempre un po’ di timore, anche quando vince, per cui hai vinto, non c’è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la dai“.

Walter Mazzarri, Cagliari (Imago)

“Spalletti andava verso il campo, sono stato io ad andare a dargli la mano dalla mia panchina. Non pensava di darmela, andava verso gli arbitri e ha fatto uno strano sorriso quando mi ha visto. Non ho detto niente: volevo portargli rispetto visto che aveva perso, ma a una certa età uno le cose magari le scorda in un’oretta. Spalletti avrà tanti pensieri per la testa, se non si ricorda le cose ci può stare, ha anche qualche anno in più di me…”