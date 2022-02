Infortuni Anguissa e Lobotka, i due centrocampisti potrebbero tornare per un big match

Il Napoli deve fare di nuovo i conti con gli infortuni. Dopo un periodo davvero nero negli scorsi mesi, nelle ultime settimane Spalletti ha avuto l’illusione di poter lavorare con il gruppo quasi al completo. Infatti, dopo i ritorni di Koulibaly e Anguissa dalla Coppa d’Africa, per il match contro l’Inter di sabato scorso, c’erano solo Tuanzebe e Lozano tra gli indisponibili. Tempo un paio di partite e la sfortuna è tornata a colpire gli azzurri.

Infortunio Lobotka

Nella gara contro l’Inter, mister Spalletti ha perso Matteo Politano (uscito dopo 20 minuti dall’inizio del match) per un’elongazione del muscolo soleo della gamba destra e Stanislav Lobotka che ha accusato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Entrambi hanno dovuto dare forfait per la gara di giovedì contro il Barcellona.

Nel match contro il Barcellona, invece, a pochi minuti dalla fine, Frank Anguissa ha chiesto il cambio per un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Il centrocampista camerunense svolgerà questa mattina ulteriori esami clinici: si teme uno stiramento.

Gli infortuni di Lobotka e Anguissa sono quelli più preoccupanti: secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, i due resteranno fermi almeno altre due settimane. Questo vuol dire che Spalletti potrà contare sui soli Fabian Ruiz e Demme per le gare contro Cagliari, Barcellona e Lazio.

La speranza è quella di recuperare i due centrocampisti per il big match contro il Milan in programma il prossimo 6 marzo. Se dovesse essere confermato lo stiramento per Anguissa, sarà Lobotka quello con più possibilità di recuperare prima. Ma, in entrambi i casi, il Napoli non ha nessuna intenzione di correre rischi.