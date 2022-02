Meret titolare a Barcellona: c’è la notizia sul futuro di Ospina

Con 4 presenze in Serie A, 6 in Europa League e 1 in Coppa Italia: Alex Meret è stato il prescelto di Luciano Spalletti per proteggere la porta ieri sera al Camp Nou. Una scelta che non passa inosservata e che magari è legata anche al probabile rinnovo in arrivo e al contratto in scadenza nel 2023 di David Ospina.

La prossima stagione, infatti, potrebbe non vedere la presenza del colombiano in maglia Napoli e Spalletti potrebbe affidarsi completamente ad Alex Meret.

David Ospina e Alex Meret

Al di là delle possibilità della titolarità del giovane portiere, Meret ha ancora un altro anno a sua disposizione con il Napoli, e nel frattempo si studia anche la possibilità di un rinnovo. Molto dipende ovviamente dalla sua titolarità, il portiere infatti vuole delle certezze da parte della squadra partenopea. Se il club gli assicurerà un ruolo da protagonista, a quel punto si potrà mettere nero su bianco per continuare la sua esperienza azzurra. Questo quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com.