L’attaccante del Barcellona in lacrime al termine della gara!

Termina con 1-1 Barcellona-Napoli grazie alle reti di Zielinski, per gli azzurri, e il rigore di Ferran Torres che porta i blaugrana in gara.

L’emozioni di questo big match non si sono limitate solo alle due reti messe a segno. Gli azzurri di Spalletti hanno giocato un grandissimo primo tempo trovando il vantaggio più che meritato. Nella ripresa sono stati i blaugrana ad avere il pallino del gioco trovando poi il pareggio.

Ferran Torres

Proprio nei secondi quarantacinque minuti il Barcellona ha avuto tantissime palle gol per andare addirittura in vantaggio, tra i protagonisti c’è stato proprio l’autore del go Ferran Torres che ha sprecato tantissime ghiotte opportunità, disperandosi al termine del match.

La sua reazione non è passata inosservata, il calciatore è addirittura scoppiato in lacrime disperandosi proprio per le occasioni fallite.