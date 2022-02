Tocco di mano di Jesus: il regolamento fa chiarezza sull’episodio del rigore!

Il Barcellona trova la rete dell’1-1 al 59′ con un rigore concesso per un fallo di mano commesso da Juan Jesus.

Ma l’episodio da penality resta un po’ dubbio in quanto il calciatore azzurro sfiora il pallone con le mani ma in modo molto involontario, anche se le sue braccia restano larghe.

Infatti, il regolamento prevede che il rigore sarà concesso solo nel caso in cui il calciatore in questione tocca il pallone in maniera volontaria cambiando nettamente la sua direzione o se il giocatore assume una posizione innaturale. L’unica eccezione si verifica solo se chi calcia il pallone colpisca la sua stessa mano, in quel caso non è fallo.