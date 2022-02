UFFICIALE – Cagliari Napoli, arbitra Mariani

Andrà in scena lunedì 21 febbraio, alle ore 19:00, alla Sardegna Arena l’incontro di campionato tra il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri e il Napoli di Luciano Spalletti, che proverà a restare in piena lotta scudetto con Milan, attualmente capolista, e Inter. Intanto, è stata designata la sestina arbitrale per il posticipo degli azzurri.

Cagliari-Napoli, scelto l’arbitro

L’arbitro della partita tra Cagliari e Napoli valida per la 26esima giornata di campionato sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Al VAR ci sarà Valeri, e a completare la sestina ci saranno Meli, Tegoni, Marchetti, quarto uomo, e Raspollini.