Calciomercato Napoli: notizia su Olivera dalla radio ufficiale

Faouzi Ghoulam andrà in scadenza di contratto a giugno e il Napoli sta già lavorando ad un possibile sostituto in caso di mancato rinnovo. Il nome che più stuzzica la platea azzurra è Mathias Olivera, ma la trattativa a quanto pare resta in stand by.

Mathias Olivera, Villarreal-Getafe

A rivelarlo è l’entourage dl difensore del Getafe, e ad annunciarlo è Radio Kiss Kiss Napoli, che fanno sapere che per adesso non c’è nulla di nuovo nella trattativa. Molti club hanno mostrato interesse per il calciatore uruguayano ma nessuno per adesso è in vantaggio sugli altri, Napoli compreso.