Brutte notizie in casa Lazio: il titolare salterà il Napoli

Non arrivano notizie rassicuranti in casa Lazio, che in vista di un tour de force, dovranno anche fare a meno di Manuel Lazzari.

Il calciatore infatti è stato costretto ad uscire nel corso della partita contro il Bologna e, come già era stato preannunciato ieri, è stata evidenziata una lesione ai flessori addirittura di secondo grado.

Manuel Lazzari, Lazio-Bologna

I tempi di recuperi non saranno brevi, tanto che c’è una probabilità di vederlo addirittura dopo la sosta Nazionali di marzo e questo lo porterà a saltare sicuramente il match contro il Napoli previsto il 27 febbraio. Ci vorrà almeno un mese per recuperare il calciatore, dando per scontato un forfait contro gli azzurri.