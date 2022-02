Atalanta e Juventus pareggiano: Napoli a +7 dal quarto posto

Il Milan è in cima alla classifica, superando Inter e Napoli, grazie alla vittoria contro la Sampdoria. La Juventus ha pareggiato contro l’Atalanta durante gli ultimi minuti di recupero nello scontro diretto di stasera per il quarto posto. La squadra di Gasperini non riesce a sorpassare i bianconeri che grazie al gol di Danilo collezionano 46 punti, a più 2 dalla Dea. Domani invece si sfideranno Lecce e Fiorentina per concludere la 25esima giornata di Serie A.

La squadra di Spalletti, situata all terzo posto in classifica con 53 punti, dista 7 punti dal quarto; continua così la corsa allo scudetto, mantenendo in sicurezza quello per la zona Champions.

ECCO L’IMMAGINE DELLA CLASSIFICA ATTUALE

Classifica Serie A