“L’ha fatto perché ha capito le difficoltà dei tifosi”, Spalletti si complimenta con ADL: il motivo

Alla vigilia dell’importante match contro la rivale in classica Inter, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha tenuto quest’oggi una conferenza stampa nella cui, oltre a parlare dell’attesissimo big match che deciderà la momentanea prima in classifica, ha toccato anche vari argomenti tra cui quello legato ai tifosi e ai prezzi dei biglietti allo stadio Maradona.

Stadio Diego Armando Maradona

Spalletti si è complimentato con la società, la quale ha tenuto conto delle necessità da parte dei tifosi. Questo quanto riportato:

“Servirà cazzimma? Si quella è una delle cose più riconosciute nel calcio, perché rende bene l’idea oltre che essere un termine napoletano. È ai tifosi che dobbiamo rendere qualcosa per l’affetto ricevuto. Sapere che c’è lo stadio pieno ci riempie di gioia, ma anche di responsabilità. In questi periodi difficili, la società ha abbassato drasticamente i prezzi e ha fatto qualcosa per capire le difficoltà della gente. Sono convinto che questa è una scelta giusta per il nostro entusiasmo“.