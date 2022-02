Spalletti: “Palleggio? Deve essere una squadra liquida, Osimhen per noi diventa fondamentale”

Nella conferenza stampa tenutasi quest’oggi in vista del big match con l’Inter di domani, Luciano Spalletti trattato vari punti fondamentali tra cui quello del palleggio, la cui caratterizza gli azzurri in questa stagione di Serie A. Queste le sue parole:

Victor Osimhen, Kevin Malcuit, Dries Mertens, Giovanni Di Lorenzo e Hirving Lozano in Napoli-Torino

“Per palleggiare bene e tenere palla bisogna essere in molti intorno alla palla ed essere abituati a toccarla poche volte. Deve essere una squadra liquida che si va a posizionare dove c’è lo spazio. Ci vuole qualcuno che faccia la cosa inversa e che attacchi la profondità: Osimhen per noi diventa fondamentale per le sue caratteristiche. Lui va a strappare dietro la linea degli avversari“.