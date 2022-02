Ancora con mascherine all’aperto in Campania? C’è l’annuncio di De Luca

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato quest’oggi attraverso i social dove ha informato i cittadini della situazione pandemica attuale parlando anche dell’obbligo dell’uso della mascherina che resterà valido per la regione campana. Ecco quanto emerso:

“Grazie a Dio la situazione migliora in maniera sensibile in tutta Italia e in Campania. Il governo decide che l’uso della mascherina all’esterno non è più obbligatorio, invece qui resta. Non è un grande sacrificio, vorremmo evitare diversamente dal governo nazionale finzioni e prese in giro.

Il governo dice che l’uso all’esterno della mascherina non è più obbligatorio, ma bisogna tenerla in tasca e indossarla nel momento in cui si riscontra un assembramento quando si passeggia. In una strada commerciale però questo è difficile da gestire e diventa molto più semplice indossarla sempre. Mettiamoci tranquilli, ancora per qualche settimana, per evitare il riaccendersi del contagio”.