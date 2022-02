VIDEO | KOULIBALY TORNA A NAPOLI: I TIFOSI GLI MANDANO UN MESSAGGIO SPECIALE

Kalidou Koulibaly è tornato a Napoli dopo la vittoria in Coppa d’Africa con il Senegal. I tifosi del Napoli gli mandano un messaggio speciale per il suo ritorno in città. Koulibaly atteso da tutti è già stato indicato come il prossimo capitano del Napoli da parte dei tifosi.

Se il video ti è piaciuto lascia un like e condividi il video e scivi anche tu nei commenti il tuo bentornato a Kalidou Koulibaly il comandate che Napoli e i tutti i ti tifosi aspettavano da oltre un mese.

#koulibaly #napoli #tifosi #sscnapoli #calcionapoli #napolicalcio #forzanapoli #kalidoukoulibaly

Song: Jarico – Island (Vlog No Copyright Music)

Music promoted by Vlog No Copyright Music.

Video Link: https://youtu.be/gZlDn4EmTvo

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/zHOlaIn

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I