Un ex obiettivo azzurro raggiunge Insigne in MLS: superate le visite mediche

Sempre più appetibile la meta nordamericana per i calciatori europei, disposti ad una scelta di vita significativa e giustificata anche dai cospicui ingaggi annuali offerti. Dopo il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che raggiungerà Toronto dal prossimo luglio, un ex pallino del mercato azzurro raggiunge il Campionato MLS.

MLS, Canada. (Photo by Cole Burston/Getty Images)

Si tratta di Xherdan Shaqiri, attaccante svizzero classe ’91, che dall’Olympique Lione si trasferisce al Chicago Fire per una cifra vicina ai 7.5 milioni di dollari.

Shaqiri, accostato più volte al Napoli in passato, è stato molto vicino alla Lazio questa estate. Il giocatore era uno dei principali nomi sulla lista di Sarri per la nuova Lazio post Inzaghi, ma alla fine ad avere la meglio è stata l’Olympique Lione.

Shaqiri – Svizzera – Foto: xKikoxHuescaxes-ESx GRAF3044 20210702

In Francia le cose non sono andate benissimo per la stella della Nazionale Svizzera, meno di 1000 minuti giocati e da lì la decisione di cambiare vita. Nel pieno della sua carriera: a 30 anni, il giocatore si trasferisce così al Chicago Fire, dopo aver già superato le visite mediche. Attesa solo l’ufficialità, che arriverà nelle prossime ore.