Telefonata Giuntoli-Koulibaly: c’è la decisione sull’Inter

Fresco vincitore della Coppa d’Africa, Kalidou Koulibaly è pronto a rientrare a Napoli a disposizione di Luciano Spalletti.

Nelle scorse ore, il suo ex procuratore Bruno Satin, aveva parlato di un possibile slittamento del rientro a Napoli causa festeggiamenti in Senegal, mettendo così a rischio la presenza del difensore azzurro nella delicata sfida scudetto di sabato sera contro l’Inter.

Senegal’s defender Kalidou Koulibaly holds the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d’Olembe in Yaounde on February 6, 2022. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

A fare chiarezza sul rientro del senegalese in Italia è Repubblica, che svela una telefonata tra il direttore Cristiano Giuntoli e il difensore, in cui Koulibaly ha rassicurato l’ambiente sulla sua presenza per la sfida di sabato al Maradona. Il giocatore sarà di rientro a Castel Volturno già domani, insieme a Franck Anguissa, che ha conquistato il terzo posto con il Camerun.

Spetterà a Luciano Spalletti capire se lanciare subito i due calciatori dal 1′ o continuare a dare fiducia a chi nell’ultimo mese ha fatto benissimo.