“La Juve può vincere lo scudetto”: l’ex Milan sgancia la bomba a sorpresa

Dopo il successo a Venezia del Napoli e il crollo dell’Inter nel derby milanese, in vista dello scontro diretto previsto sabato, in questi giorni si sta parlando molto della corsa fra gli azzurri e i neroazzurri per la corsa al titolo considerando che c’è solo un punto di distanza fra loro.

Juventus-Verona

Costacurta sullo Scudetto: “Juve nella lotta”

Tra le pretendenti allo scudetto, oltre alle due prima citate, si aggiunge il Milan al pari dei punti del Napoli ma per Alessandro Costacurta anche la Juventus torna a fare gola. L’ex Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove ha dichiarato:

“Faccio fatica a tenere fuori la Juventus dalla corsa per il titolo, guardando anche i calendari europei. Penso che si stia riaprendo qualcosa anche per la squadra di Allegri. La ributto dentro”.