Vergogna allo stadio Penzo: è successo anche con i tifosi del Venezia!

È tutto pronto al Penzo per dare inizio a Venezia-Napoli, gara che già non inizia con il piede giusto dato il brutto accoglimento da parte dei tifosi lagunari.

Il benvenuto dei veneziani non passa inosservato, infatti, da i loro spalti partono degli insulti contro il pubblico napoletano. Stavolta cantano diverse offese del tipo “Lavali col fuoco”, “Benvenuti in Italia” e, per finire, “Ci vuole acqua e sapone”.

Episodi non del tutto nuovi, purtroppo, nei nostri stadi infatti sono già avvenuti in varie occasioni in cui il Napoli si è trovato in trasferta. Stavolta alla lista si aggiungono anche le offese accadute al Penzo di Venezia.