Gioco fermo, Mertens si avvicina a Osimhen: svelato cosa gli ha detto!

Dries Mertens non perde occasione per dimostrare le sue abilità a suon di gol ma anche attraverso la sua propensione verso la squadra. Il belga è un leader vero che oltre ad accogliere i nuovi compagni ed aiutarli ad ambientarsi, cerca anche di dare qualche nozione in più ai giovani talenti.

Infatti, in un Venezia-Napoli poco brioso, Mertens cerca subito di dare qualche dritta ad Osimhen per dare un tocco più vivace al match. Tanto che all’inizio del secondo tempo entra per un attimo in campo, approfittando del temporaneo gioco fermo per il duro scontro fra Ebuehi e l’arbitro, per spiegare le sue indicazioni.

Il quattordici azzurro consiglia al nigeriano di non attaccare sempre e solo la profondità, quella che è una delle sue caratteristiche principali, ma di andare anche incontro ai compagni in qualche occasione.