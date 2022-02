Meret ancora in panchina, incontro a sorpresa dopo la partita: si parla di mercato?

Panchina anche oggi per Alex Meret che in occasione di Venezia-Napoli non ha trovato un posto da titolare. Il tecnico Luciano Spalletti ha preferito il colombiano David Ospina nonostante fosse reduce dalle partite disputate con la sua Colombia.

David Ospina e Alex Meret

Una scelta che forse non è stata ben condivisa dal giovane portiere che al termine del match è apparso in un certo senso deluso, tanto che ha tenuto un colloquio per qualche minuto con il suo agente Andrea Pastorello.

Infatti, sono stati avvistati i due all’esterno dello stadio dove il calciatore sembrava affranto e deluso e forse questa sua espressione può essere derivata dalla decisione di Spalletti di tenerlo in panchina anche per questo match.