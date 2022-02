Battuto il Venezia: Napoli a ridosso dell’Inter, staccata anche l’Atalanta! (FOTO)

La chiude Petagna al 100′, dopo un bel gol di Victor Osimhen nato a seguito delle dritte di Dries Mertens. Il Napoli mostra di esserci e mette in tasca 3 punti fondamentali per restare ancora lì a dare filo da torcere al Milan alla pari dei suoi punti.

Dopo il trionfo dei rossoneri nel sontuoso derby di Milano e la consecutiva caduta dell’Inter, sul podio restano i neroazzurri a 53 punti piazzati al primo posto mentre si intrufolano silenziosamente a 52 punti Napoli e Milan.

Classifica della Serie A della 24° giornata

Si allontana pian piano l’Atalanta, invece, che quest’oggi cade in casa contro il Cagliari posizionandosi al quarto posto a meno nove punti dalle seconde e vigile alla Juventus ad un solo un punto da essa e pronta a superare la Dea già stasera battendo il Verona.

Si è soli alla ventiquattresima giornata ma questo Campionato è uno dei pochi a nascondere ancora le sue sorti restando avvincente e pronto a ribaltare la classifica, consegnando il proprio futuro a Inter, Napoli e Milan che dopo qualche piccola caduta si rialzano agguerrite.

Gli azzurri hanno ancora da recuperare alcuni calciatori fra i quali Koulibaly e Anguissa, ma nel frattempo hanno comunque dimostrato il proprio valore rimettendosi in gareggiata per il primo posto. Una volta che saranno al completo riusciranno a concorrere per il titolo?