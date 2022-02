Piotr Zielinski è sempre più l’ago della bilancia nel Napoli di Luciano Spalletti. Capace di giocare sulla trequarti e di abbassarsi, nell’evenienza, sulla linea di centrocampo, da lui passa l’identità tattica degli azzurri.

Parole da leader quelle rilasciate ieri dal ragazzo, che testimoniano la crescita mentale del numero 20 azzurro, oltre all’upgrade legato meramente al campo.

VOLGOGRAD, RUSSIA – JUNE 28: Piotr Zielinski of Poland chases the ball during the 2018 FIFA World Cup Russia group H match between Japan and Poland at Volgograd Arena on June 28, 2018 in Volgograd, Russia. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

E su di lui non può che puntare anche la Polonia, così come dimostrato dalla visita del neo commissario tecnico Czeslaw Michniewicz, ex avversario del Napoli in Europa League tra le fila del Legia Varsavia.

Come si apprende da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nelle scorse ore è stato a Napoli, con tanto di foto pubblicata in cui si vede l’abbozzo su un foglio di alcuni movimenti tattici. Dalla Russia, avversaria nel playoff mondiale della Polonia, è partito un tweet di ringraziamento ai polacchi con la foto degli schemi.

Francesco Fildi