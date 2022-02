Venezia-Napoli: il rientro di Osimhen non è scontato, lo farà Spalletti!

Il Napoli agli ordini di Luciano Spalletti prepara la partita valida per la 24 giornata di Serie A sul campo del Venezia. Gli azzurri vogliono dare continuità al momento positivo di risultati, contando di avere quanto prima i rientri degli ultimi nazionali insieme a quelli di Anguissa e Koulibaly, ancora impegnati in Coppa d’Africa.

Mertens e Osimhen – Stadio Maradona – (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Spalletti spera di avere quanto prima anche il miglior Victor Osimhen, ripreso quasi completamente dal brutto infortunio rimediato a San Siro contro l’Inter lo scorso novembre Sull’attaccante nigeriano si interroga il tecnico toscano, che sta decidendo se schierarlo o mano dal primo minuto. Non è sicuro infatti che Osimhen torni titolare domenica contro il Venezia. Inoltre con Dries Mertens in queste condizioni metterlo in panchina sarebbe veramente complicato. L’attaccante belga è un centravanti diverso, è l’uomo che in questo periodo ha segnato di più, colui che ha trascinato la squadra da vero leader dentro e fuori dal campo. Il ballottaggio resta aperto, in attesa della decisione finale del tecnico toscano.