Calciomercato Napoli, c’è un nuovo nome per il dopo Insigne

Il Napoli non è certo stato protagonista del mercato di riparazione, ma questo si spiega, principalmente, con la qualità già elevata della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Tuttavia, la finestra di gennaio è stata utile per mettere i paletti del Napoli che verrà. Giuntoli ha già bloccato Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, che rimarrà in Spagna fino a giugno. Inoltre, sono certi di lasciare gli azzurri sia Ghoulam che Malcuit, i cui contratti non verranno rinnovati.

FOTO: Getty – Napoli Malcuit

Per sostituire Insigne rimane forte il nome di Adnan Januzaj della Real Sociedad, ma si studiano già le possibili alternative. Attualmente, stando a Calciomercato.com, spunta il nome di Luis Sinisterra del Feyenoord.

In ogni caso, il giocatore ha una valutazione elevata e, cosa non da poco, anche diverse squadre al suo seguito, motivo per cui, per il momento, rimane una semplice alternativa.