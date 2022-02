Come ormai è ben risaputo, il Napoli e Lorenzo Insigne alla fine della stagione si diranno addio, con allo sfondo il Toronto che è pronto ad accogliere il capitano azzurro.

Motivo principale alla base dell’addio è stata la trattativa, fallita, per il rinnovo. Cifre troppo alte per De Laurentiis, che è sempre più deciso di virare su una politica contenuta in termini di monte ingaggio.

Insigne Napoli (Getty Images)

Il quotidiano La Repubblica svela inoltre un retroscena, spiegando come gli azzurri non avrebbero chiuso a un addio anticipato già a gennaio. Nel caso in cui il Toronto avesse deciso di corrispondere un compenso ridotto per averlo subito, il Napoli lo avrebbe liberato per risparmiare gli ultimi mesi del suo ingaggio.

Francesco Fildi