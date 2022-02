Del Genio punge la Juventus: “Zakaria? Solo il campo potrà dirlo!”

La Juventus prende spunto dal Napoli e determinata brucia le voci di un ipotetico interessamento da parte degli azzurri aggiudicandosi Denis Zakaria. Sull’acquisto bianconero, si esprime a Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio, giornalista, che punge la Juventus affermando che solo il campo potrà confermare il successo dell’acquisto. Questo quanto riportato:

“Non è De Bruyne come appare ora, è un buon calciatore ma come sempre sarà il campo a dire se realmente è superiore a Bentancur che è un buon giocatore ma penalizzato dal gioco della squadra”.