Futuro Meret, la volontà del giocatore è chiara: accadrà nelle prossime settimane

Il Napoli dovrà chiarire la situazione rinnovi. Dries Mertens, Faouzi Ghoulam, David Ospina, Juan Jesus e Kevin Malcuit hanno il contratto in scadenza questo giugno e non conoscono ancora il loro futuro. Ma la dirigenza deve lavorare anche sui giocatori in scadenza nel 2023.

Alex Meret

Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Alex Meret sono tre dei giocatori “titolari” che hanno il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. L’obiettivo della dirigenza è di rinnovare il prima possibile i tre contratti.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle prossime settimane potrebbe essere fissato un appuntamento tra dirigenza e agente di Meret per parlare di rinnovo. I rapporti tra le parti sono ottimi e il giocatore sta bene a Napoli.

Però, l’ex Udinese e Spal vuole avere la certezza di poter giocare titolare in futuro. L’aspetto economico non è importante in questo momento, Meret vuole solo garanzie: il suo desiderio è quello di diventare protagonista, senza dover essere soggetto a un’alternanza che condiziona il suo rendimento.