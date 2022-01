Ospina verso il forfait in Argentina-Colombia: il motivo

David Ospina nell’ultimo incontro con la sua nazionale non ha brillato, al punto di diventare in negativo il protagonista del gol della sua avversaria: il Perù. Nel finale di gara, infatti, il portiere colombiano del Napoli ha commesso un grave errore.

David Ospina, Colombia

La prossima gara invece vedrà Argentina-Colombia sfidarsi, match previsto accadrà nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Uno dei calciatori più stimati dei Cafeteros è proprio il portiere azzurro, che però sembra andare verso il forfait per la partita di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.

Il motivo? Stando a quanto riferito dal quotidiano “El Pais”, il portiere potrebbe saltare la gara a causa di un’intossicazione alimentare. Per capire se sarà presente in campo contro l’Argentina, sono previste delle visite di controllo per valutare l’entità della situazione.