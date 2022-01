Risolto il prestito del giocatore azzurro! Già trovata una nuova squadra

Sul proprio account ufficiale di Twitter, il Pordenone ha comunicato la fine anticipata del prestito di Michael Folorunsho. Il centrocampista italiano, di origini nigeriane, tornerà al Napoli.

Il 23enne ha giocato 17 partite tra Serie B e Coppa Italia con la maglia dei friulani, segnando tre reti e fornendo due assist ai compagni. L’ex Reggina e Bari sarebbe dovuto rimanere fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato del club sul proprio sito ufficiale:

“Il Pordenone Calcio comunica – in accordo con il Napoli – la risoluzione anticipata del prestito del centrocampista Michael Folorunsho. Folorunsho, neroverde dallo scorso agosto, ha totalizzato 17 presenze con la maglia del Pordenone e realizzato 3 reti. Il Club augura al giocatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera”.

Poco più di un’ora dopo l’ufficialità della risoluzione del prestito al Pordenone, è arrivata un’altra ufficialità riguardante Folorunsho. Tornerà a vestire la maglia della Reggina, dove era stato in prestito per tutta la stagione 2020/2021. A renderlo noto è il sito ufficiale della Serie B.

In Calabria mise a referto ben 32 presenze, in cui trovò la via del gol sei volte e in cui assistette anche tre reti dei suoi compagni.