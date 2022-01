Il Barcellona si rinforza ancora: in arrivo l’attaccante della Premier

Pierre-Emerick Aubameyang è sempre più vicino a vestire la maglia del Barcellona. L’attaccante gabonese dovrebbe trasferirsi in Catalogna in prestito. Resta ancora da capire se i Blaugrana pagheranno l’intero stipendio dell’attaccante dell’Arsenal o solo una parte.

Aubameyang era finito nel corso della stagione sempre più ai margini della rosa dei Gunners, tanto da essere stato messo sul mercato dalla squadra di Arteta. Il suo contratto con i londinesi scadrà nell’estate 2023.

Arsenal, Aubameyang

Nelle quattro stagioni a Londra ha totalizzato 92 gol in 164 presenze. Arrivò dal Borussia Dortmund nel mercato di riparazione della stagione 2017/2018, per circa 64 milioni di euro.

Sul giocatore si erano interessate anche Juventus e Milan, ma sembrava ormai vicino a firmare coi sauditi dell’Al-Nassr Riad. Il Barca, dal canto suo, aveva puntato proprio Morata della Juve. Affare rimandato a quest’estate, quando l’attaccante bianconero tornerà all’Atletico Madrid dal prestito biennale che lo aveva portato in Italia.