L’affare Olivera non è chiuso: il Napoli può tornare su un vecchio obiettivo in estate

Il Napoli ancora deve colmare la lacuna riguardante il terzino sinistro e, mentre emergono differenti nomi, a parlare stavolta è l’esperto di mercato Paolo Bargiggia che a 1 Station Radio esprime il suo punto di vista. Di seguito quanto riportato:

“Per quanto riguarda i terzini sinistri, su Olivera non mi risulta che l’operazione sia stata conclusa. Si sono informati sul prezzo che si aggira intorno ai 12-15 milioni, ma comunque il Napoli guarda anche altrove. L’ipotesi Emerson Palmieri ritorna, mentre piace ancora anche Parisi“.

Emerson Palmeri

“Voto al mercato del Napoli? Sei per la coerenza. Il mercato va valutato per prospettiva e per necessità, penso che il Napoli abbia agito bene considerando anche i rientri dei calciatori”.

“Rrahmani? Da quel che so, ancora non c’è rinnovo. Tra le parti è previsto un incontro, sicuramente c’è la volontà di continuare ma ancora nulla di concluso”.