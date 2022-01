Napoli su Raspadori per il dopo-Insigne: il Sassuolo fissa il prezzo

Lorenzo Insigne al Toronto è stato uno dei colpi che ha creato più scalpore nel mondo del calcio. Il capitano del Napoli lascerà l’Italia a fine stagione e volerà in Canada per giocare in MLS. Vista questa partenza, la dirigenza azzurra dovrà lavorare per regalare a mister Spalletti un nuovo attaccante.

Giacomo Raspadori

Uno dei giocatori nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli è Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo sta disputando una grande stagione con la maglia neroverde e ha aperto gli occhi di diverse big europee.

Il Sassuolo, però, non ha voglia di fare sconti a nessuno e chiede tanto per liberare il suo talento. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta del club emiliano è di 35 milioni di euro. Il Napoli continua a monitorare, ma adesso è presto per poter tentare un affondo.