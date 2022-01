Il Napoli insiste per Januzaj: contatti serrati con l’agente

È il 31 gennaio, ultimo giorno di calciomercato. Alle ore 20 di questa sera, si chiuderà il mercato invernale: non è prevista nessuna sorpresa in casa Napoli. L’acquisto di Axel Tuanzebe sarà l’unico di questo mese, con il terzino Mathias Olivera che è stato già bloccato per giugno. Ma il ds Cristiano Giuntoli pensa anche a come sostituire il partente Lorenzo Insigne.

Adnan Januzaj

L’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma le voci che arrivano dal Belgio: il Napoli segue Adnan Januzaj. L’ex talento del Manchester United ha il contratto in scadenza questo giugno e potrebbe lasciare la Real Sociedad a parametro zero.

L’attaccante belga piace molto alla società e Giuntoli ha avviato i contatti con il management del giocatore. È ancora presto per il momento delle firme, ma il club azzurro inizia a muoversi.