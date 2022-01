Non solo Koulibaly, Fabian e Osimhen: ricevute offerte anche per altri quattro giocatori

Il calciomercato invernale del Napoli è stato abbastanza tranquillo: Kostas Manolas, ceduto all’Olympiakos, è stato rimpiazzato dal difensore inglese Axel Tuanzebe, arrivato in prestito dal Manchester United. Ma, in questo mese di gennaio, sono arrivate numerose offerte per diversi giocatori azzurri.

Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sul fronte offerte: Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Victor Osimhen sono i giocatori con maggiori pretendenti, soprattutto dalla Premier League.

Everton, Aston Villa e Tottenham hanno puntato Koulibaly, mentre per Osimhen ci hanno provato Newcastle ed Everton. Per Fabian Ruiz, invece, ci sono Newcastle, Arsenal e Atletico Madrid.

Sempre, secondo Il Mattino, ci sono state offerte anche per Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka e Politano. Per tutti i giocatori, il ds Giuntoli ha stoppato qualsiasi trattativa sul nascere, dando appuntamento al termine di questa stagione.