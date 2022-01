Il Barcellona prova a chiudere per un terzino: nel mirino due ex obiettivi del Napoli

Il Barcellona è sempre più intenzionato a rafforzarsi e il Napoli è sempre attento nel seguire il suo calciomercato in quanto la sfida fra i due club in Europa League è sempre più vicina.

Alejandro Grimaldo, Benfica-Porto

Stavolta il club blaugrana sta lavorando per impreziosire la fascia sinistra con due nomi alla mano: si sta parlando di Alejandro Grimaldo, in forza al Benfica, e Nicolas Tagliafico dell’Ajax Amsterdam, col quale sono stati verificati dei contatti per tentare un prestito con opzione d’acquisto fino al termine di questa stagione.

Si sta tentando, dunque, un colpo last-minute mentre inizia il countdown per il 17 febbraio con prima Barcellona-Napoli e poi il 24 con Napoli-Barcellona.