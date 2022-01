Dalla Spagna lanciano l’allarme: “Fabian Ruiz ha deciso il suo futuro”

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Depurtivo, tre big inglesi avrebbero puntato Fabian Ruiz per la prossima estate. Si tratterebbe di Manchester United, Liverpool ed Arsenal, attratte dalla scadenza, tra 18 mesi, del contratto del centrocampista del Napoli.

L’attuale allenatore dello United, Ralf Ragnick, diventerà il direttore generale del club, lasciando la panchina. In cima alla lista dei regali che vorrebbe fare al nuovo allenatore ci sarebbe proprio il 25enne spagnolo.

Napoli, Fabian Ruiz

Dal canto suo, Fabian, avrebbe già comunicato alla dirigenza partenopea di non essere intenzionato a rinnovare il contratto. Vista la situazione, da qui a giugno, potrebbero aumentare il numero di pretendenti per lo spagnolo, con il Napoli che si troverebbe costretto a cedere il suo gioiellino per evitare di perderlo a zero.