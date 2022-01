Raspadori-Napoli: l’hanno detto alla radio ufficiale

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Il Napoli è sempre su calciatori come Raspadori. Quello che non fa paura al Napoli è sicuramente il costo del cartellino. Raspadori è il classico calciatore sul quale si potrà imbastire una trattativa, ma non come sostituto di Insigne, più come sostituto di Mertens. Ma questo è solo un mio pensiero non so se il Napoli è davvero su di lui.

Photo: Getty Images – Raspadori

Il comunicato del Napoli su Spalletti è a difesa della tifoseria. Tante volte si accusa il Napoli di restare in silenzio di fronte agli attacchi subiti dai tifosi che si vedono bombardati di milioni di notizie senza un fondamento. Mi rifiuto di credere che si faccia cattiva informazione perché non si è a conoscenza del contratto di Spalletti.

Il Napoli ha fatto benissimo a rispondere, qua bisogna gettare la maschera. Il Napoli dà fastidio, ormai è chiaro e si prova sempre a destabilizzare l’ambiente. Stanno giocando per destabilizzarci e la stampa è l’arma di questo potere che non è nemmeno tanto occulto se vediamo chi sono i Campioni d’Italia dal 2012 fino al 2020“.