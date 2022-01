Mancini: “Niente Pallone d’Oro a Jorginho? Ecco come la penso”

Il Commissario Tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail tornando sul tema Jorginho-Pallone d’oro e sulla convocazione di Balotelli. Di seguito, le sue parole:

“Perchè niente Pallone d’Oro a Jorginho? È strano, no? Ovvio, se giochi nell’era di Messi e di Ronaldo è difficile per tutti vincerlo. Ma Jorginho è arrivato in finale di FA Cup, ha vinto la Champions League, gli Europei e la Supercoppa Europea, perché non poteva vincere anche il Pallone d’Oro?”

Photo: Getty Images – Jorginho Raspadori

Balotelli? Erano tre anni che non parlavo con Mario, l’ho convocato perché è vecchio, ha 31 anni, magari è maturato! Quando Mario è arrivato a Manchester era un talento incredibile, giovane e con grandissime qualità.

La Premier? Tutto molto diverso dall’Italia. Ci sono stati momenti indimenticabili e momenti meno positivi”.