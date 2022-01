Accostato al Napoli, ora è ad un passo dalla Juve: il giocatore

Inarrestabile il mercato della Juventus quando siamo quasi sul gong. Dopo aver messo a segno il colpo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, è vicino anche un altro acquisto dalla Bundesliga.

Il giocatore in questione è Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach ed ex obiettivo di Napoli e Roma su tutte.

Photo: Getty Images – Zakaria

Stando a quanto riportato da Sky, i bianconeri avrebbero avanzato un’offerta da 5 milioni di euro più due di bonus ed ora si aspetta la risposta del club tedesco. Nel frattempo, si procede anche con il mercato in uscita.

La trattativa con il Tottenham dell’ex Antonio Conte, per portare Dejan Kulusevski alla sua corte, procede spedita, così come anche l’Aston Villa sta provando ad affondare il colpo per portare Rodrigo Bentancur in Premier League a titolo definitivo.

Due acquisti e due cessioni di un certo livello per la Juventus, che ora fa sul serio e torna a candidarsi per un posto in UEFA Champions League.