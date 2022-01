Primavera, infortunio per un azzurrino: le condizioni

Nel corso della sfida valida per la 15esima giornata del Campionato Primavera 1 tra Genoa e Napoli, terminata sull’1-2 in favore degli azzurri, c’è anche una nota negativa per gli uomini allenati da Nicolò Frustalupi.

Daniel Hysaj, l’italo-albanese cugino di Elseid, è uscito dal terreno di gioco al 53′ dopo uno scontro di gioco con il rossoblù Sahli, con l’ausilio dei sanitari.

Infortunio Hysaj

Il giovane talento primavera è uscito sulle sue gambe ma, da esami strumentali effettuati, è stata evidenziata una frattura al naso.