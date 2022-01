Napoli beffato, l’obiettivo in attacco va al Sassuolo

Il Sassuolo si mette già in opera per cercare quel che sarà il sostituto di Gianluca Scamacca, considerando il tanto corteggiamento da parte delle grandi d’Europa.

I neroverdi appuntano già due nomi che potrebbero essere i giusti candidati per rimpiazzare un probabile addio del classe ’99. Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei due profili è Lorenzo Lucca del Pisa, la valutazione è di circa 10 milioni di euro e in giornata sarebbe stato fissato un incontro con la dirigenza toscana per discutere a tal proposito. Ma il Sassuolo non è il primo a puntare gli occhi sull’attaccante visto che faceva gola già a Napoli, Milan, Inter e Juve.

Lorenzo Lucca, Pisa-Reggina

Dall’altra parte il club di Reggio Emilia sonda anche Luca Moro: il Sassuolo avrebbe avanzato una prima proposta di 3 milioni di euro per l’attaccante di proprietà del Padova in forza al Catania.